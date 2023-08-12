Россияне жалуются на сбой Google

На сервисе после 18:00 (мск) указано более 550 отчетов о проблемах у Google, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в интервью НСН признался, что удивлен забывчивостью Google, только сейчас вспомнившей про блокировку компаний, попавших под санкции.



