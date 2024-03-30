Роскомнадзор проверит организаторов премии «Репутация» в Петербурге за церемонию в день траура

Роскомнадзор и власти Санкт-Петербурга проверят деятельность организаторов и участников премии «Репутация RB 2024», вручение которой проходило в день траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Решение о проверке Роскомнадзора стало реакцией на заявление певицы Милены Дейнега. Она назвала вечеринку с участием не менее 100 медийных персон в ресторане «Магадан» в день траура кощунством.

Другая артиста, Анна Калашникова, которая активно публиковала фото с вечеринки в соцсетях, не берет телефон. В ресторане журналистам 78.ru заявили, что 24 марта у них была «стандартная посадка и никаких увеселительных мероприятий не проводилось».

Ранее о переносе апрельских концертов в Москве заявила певица Валерия. Причиной переноса концерта стал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Новой датой шоу названо 3 октября этого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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