Роскомнадзор проверит организаторов премии «Репутация» в Петербурге за церемонию в день траура

Решение о проверке Роскомнадзора стало реакцией на заявление певицы Милены Дейнега. Она назвала вечеринку с участием не менее 100 медийных персон в ресторане «Магадан» в день траура кощунством.

Другая артиста, Анна Калашникова, которая активно публиковала фото с вечеринки в соцсетях, не берет телефон. В ресторане журналистам 78.ru заявили, что 24 марта у них была «стандартная посадка и никаких увеселительных мероприятий не проводилось».

Ранее о переносе апрельских концертов в Москве заявила певица Валерия. Причиной переноса концерта стал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Новой датой шоу названо 3 октября этого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





