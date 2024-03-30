Роскомнадзор проверит организаторов премии «Репутация» в Петербурге за церемонию в день траура
Роскомнадзор и власти Санкт-Петербурга проверят деятельность организаторов и участников премии «Репутация RB 2024», вручение которой проходило в день траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Решение о проверке Роскомнадзора стало реакцией на заявление певицы Милены Дейнега. Она назвала вечеринку с участием не менее 100 медийных персон в ресторане «Магадан» в день траура кощунством.
Другая артиста, Анна Калашникова, которая активно публиковала фото с вечеринки в соцсетях, не берет телефон. В ресторане журналистам 78.ru заявили, что 24 марта у них была «стандартная посадка и никаких увеселительных мероприятий не проводилось».
Ранее о переносе апрельских концертов в Москве заявила певица Валерия. Причиной переноса концерта стал теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Новой датой шоу названо 3 октября этого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роскомнадзор проверит организаторов премии «Репутация» в Петербурге за церемонию в день траура
- Еще один украинский беспилотник ПВО России уничтожила в Белгородской области
- Цыганова отложила юбилейный тур после теракта в «Крокусе»
- Российские силы разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области
- В Нидерландах задержали подозреваемого и освободили заложников в кафе
- Валерия перенесла свое шоу на осень после теракта в «Крокусе»
- Десятки дипломатов выразили соболезнования о жертвах теракта в «Крокусе»
- «Реквием по упущенным возможностям»: В Киеве заговорили о переговорах с РФ
- После обстрела белгородского хутора Мухин жители остались без света
- В Нидерландах неизвестный удерживает посетителей кафе в заложниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru