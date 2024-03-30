Цыганова отложила юбилейный тур после теракта в «Крокусе»

Вика Цыганова отменила выступления в Сибири. Звезда собиралась отправиться в тур по стране «Легенда шансона. 35 лет на сцене», но поменяла планы из-за «неспокойной ситуации».

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Концерты, которые Цыганова планировала провести в Новосибирске и Томске 11 и 12 апреля, она перенесла на второе полугодие 2024 года. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на организаторов проекта.

«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране, концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие», – уточнили организаторы

Даты новых шоу сообщат позже. Зрителям предлагают сдать билеты.

Ранее о переносе апрельских концертов в Москве заявила певица Валерия. Новой датой шоу названо 3 октября этого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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