Цыганова отложила юбилейный тур после теракта в «Крокусе»
Вика Цыганова отменила выступления в Сибири. Звезда собиралась отправиться в тур по стране «Легенда шансона. 35 лет на сцене», но поменяла планы из-за «неспокойной ситуации».
Концерты, которые Цыганова планировала провести в Новосибирске и Томске 11 и 12 апреля, она перенесла на второе полугодие 2024 года. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на организаторов проекта.
«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране, концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие», – уточнили организаторы
Даты новых шоу сообщат позже. Зрителям предлагают сдать билеты.
Ранее о переносе апрельских концертов в Москве заявила певица Валерия. Новой датой шоу названо 3 октября этого года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru