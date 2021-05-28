Роскомнадзор потребовал удалить пост с оскорблениями ветеранов в Instagram

При этом в РКН потребовали также "сообщить о результатах" удаления. В ведомстве подчеркнули, что очернение памяти погибших в ВОВ и "символов воинской славы России", а также унижение ветеранов признано в РФ уголовно наказуемым преступлением.

О том, кто создал соответствующий контент, в заявлении не сообщается. Ранее в пятницу РКН предупредил «Канал Disney» из-за вышедшего мультфильма с героем нетрадиционной ориентации.

