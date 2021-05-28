Роскомнадзор предупредил «Канал Disney» из-за мультфильма с героем нетрадиционной ориентации

Роскомнадзор (РКН) направил телеканалу «Канал Disney» профилактическое письмо о недопустимости распространения вредного для детей контента из-за показа короткометражного анимационного фильма Out («Выход»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РКН объяснил, что телеканал выпустил в эфир анимационный фильм «Out», главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

«В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию")», — говорится в сообщении ведомства.

Также в РКН уточнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей с использованием СМИ является административным правонарушением. Ведомство рекомендовало телеканалу соблюдать российское законодательство и «не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей».

