Роскомнадзор: Потеря обоняния перестала быть признаком COVID-19

В Роскомнадзоре заявили, что потеря обоняния при инфицировании коронавирусом сейчас встречается крайне редко. Как отмечается, симптомами болезни остаются – боль в горле, кашель, невысокая температура, слабость и боли в мышцах, говорится в Telegram-канале ведомства.

В России подтвердили шесть случаев заражения «дельтакроном»

Специалисты также утверждают, что заболевание COVID-19 протекает достаточно легко, большая часть инфицированных продолжает лечение на дому под наблюдением участкового терапевта, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в существовании «русского дельтакрона».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеИнфекцияКоронавирусРоскомнадзор
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