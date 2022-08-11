Роскомнадзор: Потеря обоняния перестала быть признаком COVID-19
В Роскомнадзоре заявили, что потеря обоняния при инфицировании коронавирусом сейчас встречается крайне редко. Как отмечается, симптомами болезни остаются – боль в горле, кашель, невысокая температура, слабость и боли в мышцах, говорится в Telegram-канале ведомства.
Специалисты также утверждают, что заболевание COVID-19 протекает достаточно легко, большая часть инфицированных продолжает лечение на дому под наблюдением участкового терапевта, уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в существовании «русского дельтакрона».
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