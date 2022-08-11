В России подтвердили шесть случаев заражения «дельтакроном»

«По состоянию на 10 августа 2022 года в базу VGARus (национальная база данных геномных последовательностей вируса SARS-CoV-2. — НСН) загружено шесть геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что пять случаев зафиксировали в Санкт-Петербурге, один — в Москве.

Роспотребнадзор указывает, что новый вариант COVID-19 относится к недоминирующим линиям COVID-19 и не оказывает значимого влияния на эпидобстановку, пишет RT.

Между тем в России продолжает расти заболеваемость коронавирусом, за последние сутки в стране подтвердили 25 815 случаев заражения, отмечает «Свободная пресса».

