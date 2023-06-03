Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Greenpeace.
Ранее, 29 мая, Министерство юстиции России включило «Гринпис» в список неправительственных организаций, чья деятельность признана в стране нежелательной.
Этому предшествовало решение Генеральной прокуратуры РФ, которая признала нежелательной деятельность организации «Гринпис».
В самой международной экологической организации не согласилась с таким решением Генпрокуратуры. Однако решили закрыть своё отделение в России. Как пояснили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в пресс-службе Greenpeace, это вынужденное решение из-за невозможности нормальной работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru