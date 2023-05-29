Минюст РФ внёс в Greenpeace в список нежелательных НПО
Министерство юстиции России включило «Гринпис» в список неправительственных организаций, чья деятельность признана в стране нежелательной. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Этому предшествовало решение Генеральной прокуратуры РФ, которая признала нежелательной деятельность организации «Гринпис».
В качестве обоснования в надзорном ведомстве, в частности, заявили о попытках вмешательства данной НПО в дела государства, напоминает RT.
В самой международной экологической организации не согласилась с таким решением Генпрокуратуры. Однако решили закрыть своё отделение в России. Как пояснили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в пресс-службе Greenpeace, это вынужденное решение из-за невозможности нормальной работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Грэм обрадовался «гневу» российских властей из-за его поддержки Украины
- В Госдуме заявили, что никакого украинского языка быть не должно
- Минсельхоз РФ пока не планирует закупочные интервенции зерна
- Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие
- Минюст РФ внёс в Greenpeace в список нежелательных НПО
- Wikimedia Foundation подал в суд на Генпрокуратуру из-за блокировок в «Википедии»
- Путин постановил образовать президиум коллегии ВПК
- Белорусская космонавтка Василевская включена в экипаж для полета на МКС
- Сенаторы предложили разрешить прокат кино из «недружественных» стран без лицензии
- Буданов пообещал России скорый ответ на ракетные удары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru