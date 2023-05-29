Минюст РФ внёс в Greenpeace в список нежелательных НПО

Министерство юстиции России включило «Гринпис» в список неправительственных организаций, чья деятельность признана в стране нежелательной. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Этому предшествовало решение Генеральной прокуратуры РФ, которая признала нежелательной деятельность организации «Гринпис».

Деятельность Greenpeace в России признали нежелательной

В качестве обоснования в надзорном ведомстве, в частности, заявили о попытках вмешательства данной НПО в дела государства, напоминает RT.

В самой международной экологической организации не согласилась с таким решением Генпрокуратуры. Однако решили закрыть своё отделение в России. Как пояснили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в пресс-службе Greenpeace, это вынужденное решение из-за невозможности нормальной работы.

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ФОТО: flickr/Howard Lake
ТЕГИ:ЭкологияМинюст РФГринпис

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