Минюст РФ внёс в Greenpeace в список нежелательных НПО

В качестве обоснования в надзорном ведомстве, в частности, заявили о попытках вмешательства данной НПО в дела государства, напоминает RT.

В самой международной экологической организации не согласилась с таким решением Генпрокуратуры. Однако решили закрыть своё отделение в России. Как пояснили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в пресс-службе Greenpeace, это вынужденное решение из-за невозможности нормальной работы.

