Депутаты предложили признать «Гринпис» нежелательной организацией

Депутат Госдумы Александр Якубовский из «Единой России» в своём Telegram-канале заявил, что парламентарии решили обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать нежелательной на территории рФ деятельность природоохранной организации «Гринпис».

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По его словам, решение было принято «с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал».

«Приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации «Гринпис», не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ», - написал Якубовский.

Ранее Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) немецкую организацию Dekabristen e.V. («Декабристы»), пишут «Известия».

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ФОТО: flickr/Howard Lake
ТЕГИ:Генпрокуратура РфГосдумаДепутатыГринпис
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