Депутаты предложили признать «Гринпис» нежелательной организацией

По его словам, решение было принято «с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал».

«Приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации «Гринпис», не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ», - написал Якубовский.

Ранее Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) немецкую организацию Dekabristen e.V. («Декабристы»), пишут «Известия».

