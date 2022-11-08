Депутаты предложили признать «Гринпис» нежелательной организацией
Депутат Госдумы Александр Якубовский из «Единой России» в своём Telegram-канале заявил, что парламентарии решили обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать нежелательной на территории рФ деятельность природоохранной организации «Гринпис».
По его словам, решение было принято «с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал».
«Приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации «Гринпис», не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ», - написал Якубовский.
Ранее Минюст внес в перечень нежелательных в России неправительственных организаций (НПО) немецкую организацию Dekabristen e.V. («Декабристы»), пишут «Известия».
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