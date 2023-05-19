Деятельность Greenpeace в России признали нежелательной

В сообщении говорится, что природоохранная деятельность организации «сопровождается активным продвижением политической позиции», имеют место попытки вмешательства во внутренние дела государства, что дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем.

«С начала специальной военной операции... активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Отмечается, что информация о принятом решении будет передана в Минюст России для включения сведений в соответствующий перечень.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России норвежской неправительственной организации «Экологический фонд «Беллона», выполняющей функции иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

