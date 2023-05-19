Деятельность Greenpeace в России признали нежелательной
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной некоммерческой организации «Гринпис Интернешнл» (Greenpeace International, Нидерланды), сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что природоохранная деятельность организации «сопровождается активным продвижением политической позиции», имеют место попытки вмешательства во внутренние дела государства, что дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем.
«С начала специальной военной операции... активисты Гринписа занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Отмечается, что информация о принятом решении будет передана в Минюст России для включения сведений в соответствующий перечень.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России норвежской неправительственной организации «Экологический фонд «Беллона», выполняющей функции иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru