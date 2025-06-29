МО РФ: Над территорией России сбили 3 украинских беспилотника
Три беспилотника ВСУ самолетного типа ликвидировали над территориями Брянской и Белгородской областей. Об этом сообщает Минобороны России.
«С 16.00 мск до 18.00 мск... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.
Отмечается, что дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО. Два из них были сбиты над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области.
Ранее в министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru