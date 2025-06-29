МО РФ: Над территорией России сбили 3 украинских беспилотника

«С 16.00 мск до 18.00 мск... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указали в ведомстве.

Отмечается, что дроны были уничтожены дежурными средствами ПВО. Два из них были сбиты над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».