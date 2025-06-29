СМИ: 400 кг обогащенного урана пропали в Иране

Как пишет агентство, авиаудары США и Израиля по ядерным объектам Ирана создали для инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сложную задачу — выяснить, были ли запасы обогащенного урана уничтожены или же Тегерану удалось их скрыть.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что удары США разрушили ядерные объекты Ирана. Однако эксперты указывают, что уничтожение урановых запасов в Иране должно было вызвать рост радиации, но ни МАГАТЭ, ни США не зафиксировали изменений. На основании этого аналитики сделали два возможных вывода: либо запасы урана остались невредимыми, либо его просто не было на поражённых объектах в момент нанесения ударов, вопреки заявлениям Трампа.

Reuters пообщалось более чем с десятком действующих и бывших представителей государственных структур, занимавшихся контролем над ядерной программой Ирана. Собеседники отметили, что авиаудары могли стать удобным прикрытием для Тегерана, чтобы скрыть реальное расположение своих урановых запасов.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после нанесения ударов международные эксперты потеряли возможность отслеживать состояние иранского обогащённого урана. По его оценкам, Иран мог переместить до 400 кг урана, обогащённого до 60%. Агентство подчеркнуло, что даже небольшая часть неучтенного урана может представлять серьёзную проблему для стран Запада, опасающихся, что Иран сохраняет потенциал для создания ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, 400 кг материала достаточно для производства как минимум девяти ядерных боеголовок.

Ранее МАГАТЭ допустило сохранность урана в Иране после ударов Израиля и США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».