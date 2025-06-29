Российская команда BB Team выиграла турнир по Dota 2 PGL Wallachia Season 5

Российская команда BetBoom Team переиграла представляющую Западную Европу команду Gaimin Gladiators со счётом 3:1 в гранд-финале PGL Wallachia Season 5.

Российская Team Spirit выиграла DreamLeague Season 25 по Dota 2

Турнир PGL Wallachia Season 5 по Dota 2 прошел в Румынии с 21 по 29 июня с общим призовым фондом в 1 миллион долларов. Победители забрали 300 тысяч долларов за первое место, Gaimin Gladiators получили 175 тысяч за второе. Team Liquid из Западной Европы заняла третье место, заработав 120 тысяч долларов. Российская Team Spirit заняла четвертое место и получила 80 тысяч долларов.

Следующим крупным турниром по Dota 2 станет Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде, стартующий 8 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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