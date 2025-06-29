В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3
29 июня 202519:57
Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали вблизи населенного пункта Нижняя Терновка Ставропольского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По информации МЧС, вблизи населённого пункта Нижняя Терновка было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 3 на глубине 10 километров.
В МЧС уточнили, что толчки на поверхности не ощущались.
В середине июня у берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru