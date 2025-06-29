В Ставропольском крае произошло землетрясение магнитудой 3

Землетрясение магнитудой 3 зафиксировали вблизи населенного пункта Нижняя Терновка Ставропольского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

У берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

По информации МЧС, вблизи населённого пункта Нижняя Терновка было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 3 на глубине 10 километров.

В МЧС уточнили, что толчки на поверхности не ощущались.

В середине июня у берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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