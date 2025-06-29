Сенатор Грэм: США введут 500-процентные пошлины для торговых партнеров России

США намерены ввести пошлины в размере 500 процентов на импорт товаров из стран, которые поддерживают торговые отношения с Россией и не оказывают помощь Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью ABC News.

Сенатор Грэм: Трамп считает, что пришло время новых санкциях против России

По словам Грэма, если какая-либо страна продолжает приобретать товары у России и не поддерживает Украину, на её продукцию будет распространяться пошлина в размере 500 процентов. Он отметил, данный законопроект в первую очередь направлен против Индии и Китая. По его оценке, именно эти страны являются крупнейшими импортерами российской нефти.

Ранее Грэм сообщил, что президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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