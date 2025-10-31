Психолог рассказала, как укрепить иммунитет с помощью «вакцинации» мозга
Осенью, когда организм ослабевает из-за холода и недостатка солнца, растет число простуд и вирусных инфекций. Но поддержать здоровье можно не только лекарствами. Клинический психолог Екатерина Белоцеркович в беседе с aif.ru объяснила, что укрепить иммунитет помогает так называемая «вакцинация мозга» — психологические практики, снижающие стресс и активирующие внутренние ресурсы организма.
По словам специалиста, хроническая тревога и стресс повышают уровень гормонов — кортизола, адреналина и норадреналина, которые подавляют активность иммунных клеток. Чтобы восстановить баланс, важно наладить сон и умеренную физическую активность. Глубокий отдых и движение снижают тревожность, улучшают кровообращение и повышают устойчивость к вирусам.
Белоцеркович подчеркнула, что осенью нужно позволять себе замедляться и не требовать от тела прежнего темпа. Принятие своих чувств и состояний без осуждения помогает снизить внутреннее напряжение и укрепить психику, а вместе с ней и иммунитет.
Психолог советует перед сном отвечать себе на три вопроса: что сегодня чувствовал(а), что дало и забрало энергию, и что поможет завтра чувствовать себя лучше. Еще одно полезное упражнение — «сканирование тела». Нужно закрыть глаза и мысленно пройти вниманием от головы до стоп, чтобы заметить напряжение и расслабить мышцы, передает «Радиоточка НСН».
