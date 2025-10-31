Суд отправил фигурантов детского мошенничества под домашний арест
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста двум фигурантам дела о выманивании у детей данных банковских карт родителей и SMS-кодов для хищения денег. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Следствие ходатайствовало о заключении под стражу несовершеннолетнего С. Сидоренко и Степана Чудина, обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»), однако суд отказал в удовлетворении запроса. Домашний арест им назначен до 27 ноября.
По данным суда, оба обвиняемых признали вину. Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что фигуранты, среди которых есть блогер, обманом получали у детей данные банковских карт их родителей и коды подтверждения для перевода средств.
В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое подозреваемых, проживающих в разных регионах России. Им вменяется не менее десяти эпизодов мошенничества, совершённых под видом продажи внутриигровой валюты, передает «Радиоточка НСН».
