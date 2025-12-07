Потребление алкоголя в России стало минимальным почти за 30 лет

Отмечается, что падение продолжается восьмой месяц подряд и с апреля по ноябрь потребление алкоголя на душу населения сократилось на 0,69 литра.

Самое низкое потребление традиционно на Северном Кавказе: Чечня — 0,11 л, Ингушетия — 0,63 л, Дагестан — 0,89 л.

Среди регионов с высоким потреблением лидируют Свердловская область (10,34 л), Новосибирская область (8,35 л) и Татарстан (8,27 л).

Москвичи в среднем потребляют 4,76 л. на человека, а жители Санкт-Петербурга 6,28 л.

Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года Китай нарастил экспорт пива в Россию в 1,5 раза и стал крупнейшим поставщиком «пенного» в Россию.