Потребление алкоголя в России стало минимальным почти за 30 лет
Потребление алкоголя в России в ноябре упало до 7,63 л на человека — минимума с 1997–1998 гг. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на анализ данных ЕМИСС.
Отмечается, что падение продолжается восьмой месяц подряд и с апреля по ноябрь потребление алкоголя на душу населения сократилось на 0,69 литра.
Самое низкое потребление традиционно на Северном Кавказе: Чечня — 0,11 л, Ингушетия — 0,63 л, Дагестан — 0,89 л.
Среди регионов с высоким потреблением лидируют Свердловская область (10,34 л), Новосибирская область (8,35 л) и Татарстан (8,27 л).
Москвичи в среднем потребляют 4,76 л. на человека, а жители Санкт-Петербурга 6,28 л.
Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2025 года Китай нарастил экспорт пива в Россию в 1,5 раза и стал крупнейшим поставщиком «пенного» в Россию.
