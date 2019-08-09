Психиатр-нарколог засомневался в целебных свойствах красного вина

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН согласился с коллегой. По его словам, любой алкоголь в умеренных количествах способен оказывать определенное положительное воздействие на организм, однако использовать его в качестве профилактики каких-то заболеваний – бесполезно.

«Красное вино, как и другой алкоголь в небольших количествах является доптогеном и может оказывать влияние на центральную нервную систему, позволяет расслабиться мышцам, изменить настроение в сторону его нормализации или расслабления. Но говорить, что оно может напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему с точки зрения профилактики заболеваний, – у меня и раньше были в этом сомнения», – заявил Ковтун.

Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН объяснил, почему это заявление медиков не повлияет на популярность красного вина.

