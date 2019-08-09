Психиатр-нарколог засомневался в целебных свойствах красного вина
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН отметил, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний вино бесполезно.
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов развеял миф о пользе красного вина для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Медик утверждает, все исследования, которые проводились на пациентах, показали, что красное вино не оказывает особого влияния на работу сердца, передает РИА Новости. Так что употреблять по бокалу красного ежедневно в качестве профилактики попросту не имеет смысла.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН согласился с коллегой. По его словам, любой алкоголь в умеренных количествах способен оказывать определенное положительное воздействие на организм, однако использовать его в качестве профилактики каких-то заболеваний – бесполезно.
«Красное вино, как и другой алкоголь в небольших количествах является доптогеном и может оказывать влияние на центральную нервную систему, позволяет расслабиться мышцам, изменить настроение в сторону его нормализации или расслабления. Но говорить, что оно может напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему с точки зрения профилактики заболеваний, – у меня и раньше были в этом сомнения», – заявил Ковтун.
Ранее президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в эфире НСН объяснил, почему это заявление медиков не повлияет на популярность красного вина.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Суд взял под арест водителя автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском
- На митингах правды не сыскать
- «Разумный парень». Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
- Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов
- СК предупредил о последствиях за «прогулки» после согласованного митинга