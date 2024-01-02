Белорусские ученые научились печатать котлеты на 3D-принтере

Ученые в Белоруссии научились печатать котлеты на 3D-принтере.

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В таких напечатанных котлетах нет пищевых добавок, консервантов, красителей и усилителей вкуса. Также специалисты могут печатать отбивные из свинины и говядины.

Утверждается, что аналогов в мире этой разработки нет.

Ранее стало известно, что российские предприниматели планируют запустить линейку российских 3D-принтеров, которые в перспективе смогут печатать импортные компоненты и детали для автопромышленности, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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