Роскачество: каждая вторая бутылка дешевого коньяка в России оказалась поддельной

52% продающегося в России коньяка стоимостью до 920 рублей за 0,5 литра оказалось подделкой, сообщили в Роскачестве, сообщает агентство «Прайм».

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Он содержал признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения, что запрещено федеральным законом, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По её словам, содержимое этих бутылок называться коньяком не может.

По результатам экспертизы выяснилось также, что в таких напитках присутствуют пороки в букете и вкусе.

В Роскачестве рассказали и о планах провести подобное исследование и в отношении виски.

Ранее пасечник Игорь Иванушкин в беседе с НСН подтвердил подозрения законодателей насчёт того, что в последнее время на прилавках стало очень много фальсифицированного мёда.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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