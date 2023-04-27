Роскачество: каждая вторая бутылка дешевого коньяка в России оказалась поддельной

Он содержал признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения, что запрещено федеральным законом, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. По её словам, содержимое этих бутылок называться коньяком не может.

По результатам экспертизы выяснилось также, что в таких напитках присутствуют пороки в букете и вкусе.

В Роскачестве рассказали и о планах провести подобное исследование и в отношении виски.

Ранее пасечник Игорь Иванушкин в беседе с НСН подтвердил подозрения законодателей насчёт того, что в последнее время на прилавках стало очень много фальсифицированного мёда.

