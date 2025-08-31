На 104-м году жизни скончалась «железная бабушка» Мария Колтакова

Мария Колтакова родилась 14 января 1922 года в Пензенской области. В 1942 году, после окончания курсов медсестёр, она добровольно вступила в ряды 303-й Сибирской стрелковой дивизии и прошла боевой путь до самой Победы — до 1945 года, служа в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии.

За годы войны она участвовала в таких крупных сражениях, как Курская битва, освобождение Воронежа, Харькова, Львова, а также территорий Польши и Чехословакии. На своём счету она имеет более 300 солдат, которых лично вынесла с поля боя. Во время боевых действий получила тяжёлое ранение, и врачи собирались ампутировать ногу, но Мария сбежала из госпиталя, чтобы вернуться к своим товарищам. Медаль «За отвагу» она получила лично от генерал-лейтенанта Ивана Черняховского.

После войны Мария Денисовна переехала в Белгород, где активно участвовала в общественной жизни. В прессе и социальных сетях её часто называли «стальной бабушкой» или «железной бабушкой». Она была 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России.

