На 104-м году жизни скончалась «железная бабушка» Мария Колтакова
На 104-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова, известная как «железная бабушка». О её уходе сообщили близкие в Telegram-канале.
Мария Колтакова родилась 14 января 1922 года в Пензенской области. В 1942 году, после окончания курсов медсестёр, она добровольно вступила в ряды 303-й Сибирской стрелковой дивизии и прошла боевой путь до самой Победы — до 1945 года, служа в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии.
За годы войны она участвовала в таких крупных сражениях, как Курская битва, освобождение Воронежа, Харькова, Львова, а также территорий Польши и Чехословакии. На своём счету она имеет более 300 солдат, которых лично вынесла с поля боя. Во время боевых действий получила тяжёлое ранение, и врачи собирались ампутировать ногу, но Мария сбежала из госпиталя, чтобы вернуться к своим товарищам. Медаль «За отвагу» она получила лично от генерал-лейтенанта Ивана Черняховского.
После войны Мария Денисовна переехала в Белгород, где активно участвовала в общественной жизни. В прессе и социальных сетях её часто называли «стальной бабушкой» или «железной бабушкой». Она была 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России.
