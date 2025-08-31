Новогодняя кинокомедия Дарьи Лебедевой выйдет в прокат в 2026 году

По её словам, она уже завершила работу над сценарием новогодней комедии и теперь будет искать продюсера и актёров для реализации проекта. Лебедева подчеркнула, что кинопроизводство — процесс длительный, и если в этот Новый год начнутся съёмки, то в следующий Новый год зрители смогут увидеть фильм на большом экране.

Фильм будет посвящён отношениям между отцами и их взрослыми дочерьми. Режиссёр отметила, что сюжет основан на её личных переживаниях, и вдохновение для него не нужно — это тема, которая глубоко связана с её жизнью.

Кроме того, Лебедева сообщила, что на фестивале Ferrum она представила свою новую картину «Сводишь с ума», которая вскоре будет показана на фестивале «Будем жить», а в широкий прокат в России выйдет 9 октября 2025 года.

Кинофестиваль Ferrum-25 проходит в Железноводске с 28 по 31 августа и включает в себя показы отечественных фильмов, концертные выступления, творческие вечера, а также встречи с деятелями кинематографа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

