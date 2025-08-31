Премьера «Ледникового периода 6» состоится 5 февраля 2027 года

Шестая часть получила название «Ледниковый период: Точка кипения», премьера запланирована на 5 февраля 2027 года. Первоначально фильм должен был выйти в прокат на Рождество 2026 года.

Официальный анонс был сделан в ходе фан-мероприятия Destination D23: Путешествие по мирам Disney, проходящей в Орландо. В новом фильме зрителей ждёт захватывающее приключение, наполненное динозаврами, извержениями лавы и неожиданными открытиями. Мэнни, Сид, Диего, Элли, знаменитая белка Скрэт и вся их команда отправятся в глубины загадочного Затерянного мира, чтобы исследовать ранее неизведанные территории.

«Ледниковый период: Точка кипения» станет первым фильмом франшизы, созданным уже под эгидой Disney после закрытия студии Blue Sky, первоначального создателя серии.

С момента выхода первой части в 2002 году франшиза завоевала мировую популярность, породив четыре продолжения и несколько серий короткометражных фильмов. Последняя на данный момент часть — «Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно» (2016) — собрала более 408 миллионов долларов в мировом прокате, а общие кассовые сборы всей серии превысили 3,2 миллиарда долларов, что делает её одной из самых кассовых анимационных серий в истории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».