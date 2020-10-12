Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль рассказал «Комсомольской правде» об особенностях поведения россиян в период пандемии коронавируса.

«Наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной», - посетовал врач.

Стало известно, сколько коронавирус живет на бытовых поверхностях

По его словам, это говорит о том, что морально-психологическое и экономическое напряжение в обществе не спадает.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10-12- дней, а главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев спрогнозировал, что пандемия коронавирусной инфекции продлится не менее года.

Всего в России за время пандемии зафиксировали 1 248 619 заболевших коронавирусом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ПандемияЛеонид Рошаль
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