Рошаль удивился поведению россиян во время пандемии

По его словам, это говорит о том, что морально-психологическое и экономическое напряжение в обществе не спадает.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10-12- дней, а главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев спрогнозировал, что пандемия коронавирусной инфекции продлится не менее года.

Всего в России за время пандемии зафиксировали 1 248 619 заболевших коронавирусом, напоминает RT.

