Стало известно, сколько коронавирус живет на бытовых поверхностях
Коронавирусная инфекция может оставаться на часто используемых в быту предметах в течение месяца, передает РИА Новости результаты исследования специалистов из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями в Virology Journal.
При комнатной температуре коронавирус живет на гладких поверхностях – экраны смартфонов, банкноты, поручни в транспорте - на протяжении 28 дней. С повышением температуры срок жизни вируса сокращается до трех недель при 30 градусах и до нескольких суток – при 40 градусах.
При этом, отмечается в статье, эти поверхности практически не дезинфицируются, в отличие от рук.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что пик осенней заболеваемости COVID-19 в России может наступить через неделю. Затем наступит плато и показатели начнут снижаться при соблюдении противоэпидемических мер в стране.
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