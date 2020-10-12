В Минздраве назвали сроки завершения пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции продлится не менее года, заявил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев газете "Московский комсомолец".

Он признал, что прогнозировать развитие ситуации сложно.

"В плане самой пандемии — не меньше года", — сказал Авдеев, отвечая на вопрос о ее продолжительности.

Он отметил, что методы лечения стали лучше, а многие подходы к терапии изменились.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10-12- дней.

Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что коронавирус в мире можно будет победить, создав эффективную и доступную вакцину, передает телеканал «Мир».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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