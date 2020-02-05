Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса
Меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль. По его словам, опасность коронавируса нельзя умалять, однако не менее опасен грипп, от которого россиянам стоит защищаться, передает ТАСС.
Рошаль напомнил, что в России каждые пять-шесть лет происходит эпидемия гриппа, которая уносит жизни порядка тысячи человек.
«Для меня сегодня опаснее грипп, чем коронавирус», - заявил глава Национальной медицинской палаты.
По словам медика, в стране есть необходимое количество лекарственных препаратов для профилактики и лечения гриппа. Рошаль также призвал россиян соблюдать меры личной гигиены.
Ранее эпидемиолог Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю.
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