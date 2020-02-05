Рошаль рассказал, что для россиян грипп опаснее коронавируса

Меры, которые предпринимает Россия для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно оправданы. Об этом сообщил глава Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль. По его словам, опасность коронавируса нельзя умалять, однако не менее опасен грипп, от которого россиянам стоит защищаться, передает ТАСС.

Рошаль напомнил, что в России каждые пять-шесть лет происходит эпидемия гриппа, которая уносит жизни порядка тысячи человек.