Эпидемиолог: Шансы заразиться коронавирусом в РФ практически равны нулю

Шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса, ссылаясь на слова специалиста, отметили, что переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди граждан КНР, поэтому россиянам бояться нечего. Особенно, если соблюдать простейшие профилактические меры: в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом необходимо надевать медицинские маски в общественных местах, а также чаще мыть руки с мылом.