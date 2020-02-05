На круизном лайнере со вспышкой коронавируса оказались 24 россиянина

5 февраля 202013:02

На круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас находится у берегов Японии и где объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса, находятся 24 россиянина. Такое уточненные данные проявились у посольства России в Токио.

В дипмиссии пояснили, что это информация МИД Японии. Дипломаты также сообщили, что россияне на судне обеспечены питанием и медицинской помощью. Российское посольство находится в постоянном контакте с МИД Японии, а также с Минздравом страны, сообщает RT.

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Ранее сообщалось о том, что на борту Diamond Princess находятся двое россиян.

Десять человек на круизном лайнере заразились опасным коронавирусом, эпидемия которого распространилась из Китая. Сообщалось, что среди отдыхающих на судне был гражданин Китая, у которого и был обнаружен коронавирус нового типа. 25 января он сошел на берег в Гонконге.

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ФОТО: pixabay.com
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