На круизном лайнере со вспышкой коронавируса оказались 24 россиянина

На круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас находится у берегов Японии и где объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса, находятся 24 россиянина. Такое уточненные данные проявились у посольства России в Токио.

В дипмиссии пояснили, что это информация МИД Японии. Дипломаты также сообщили, что россияне на судне обеспечены питанием и медицинской помощью. Российское посольство находится в постоянном контакте с МИД Японии, а также с Минздравом страны, сообщает RT.