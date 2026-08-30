Шохин заявил, что расходы РФ на оборону останутся высокими даже после завершения СВО
Москве придётся сохранять высокие расходы на оборону и безопасность даже после завершения конфликта вокруг Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.
По его словам, даже заключение долгосрочного мирного соглашения не приведёт к быстрому возвращению отношений со странами Запада к состоянию до февраля 2022 года. Шохин указал, что противостояние с Европой и Североатлантическим альянсом сохранится ещё длительное время, поэтому расходы на безопасность быстро сократить не получится.
Российскому бюджету предстоит одновременно финансировать оборону и выполнять задачи по развитию экономики и социальной сферы. Особенно важно показать, как страна в ближайшие один-два года будет двигаться к достижению показателей национальных проектов к 2030 году.
Глава РСПП выразил надежду, что конфликт завершится в 2026 году долгосрочным мирным соглашением, приемлемым для Москвы и поддержанным ключевыми международными игроками, включая США.
Ранее Шохин заявил, что текущий рост экономики РФ недостаточен для достижения национальных целей к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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