Шохин заявил, что расходы РФ на оборону останутся высокими даже после завершения СВО

По его словам, даже заключение долгосрочного мирного соглашения не приведёт к быстрому возвращению отношений со странами Запада к состоянию до февраля 2022 года. Шохин указал, что противостояние с Европой и Североатлантическим альянсом сохранится ещё длительное время, поэтому расходы на безопасность быстро сократить не получится.

Российскому бюджету предстоит одновременно финансировать оборону и выполнять задачи по развитию экономики и социальной сферы. Особенно важно показать, как страна в ближайшие один-два года будет двигаться к достижению показателей национальных проектов к 2030 году.

Глава РСПП выразил надежду, что конфликт завершится в 2026 году долгосрочным мирным соглашением, приемлемым для Москвы и поддержанным ключевыми международными игроками, включая США.

Ранее Шохин заявил, что текущий рост экономики РФ недостаточен для достижения национальных целей к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

