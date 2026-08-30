Мощные взрывы в Киеве: Армия РФ наносит удары

Армия России наносит удары по украинской столице и области с помощью реактивных беспилотников «Герань». Атака началась 29 августа около 22 часов, в результате прилётов в Подольском и Голосеевском районах Киева загорелись склады с вооружением. Также пожары зафиксированы в Оболонском и Днепровском районах.

Кроме этого, один из ударов был нанесён по ТЭЦ-5, после чего в ряде районов начались перебои с электроэнергией и водоснабжением. Удары наносятся по объектам в других городах: в Павлограде загорелся крупный логистический центр, а в Кременчуге поражён нефтезавод.

Ранее на Украине ввели лимиты на продажу товаров в супермаркетах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

