В МИД РФ заявили о подготовке Молдавии к войне с Россией
Запад вооружает Молдавию и готовят ее к войне с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Кишиневе Олега Озерова.
По его словам, западные кураторы Кишинева жаждут стратегического поражения РФ. Вооруженное столкновение с Москвой ожидается к 2030 году. Дипломат указал, что Запад уже использует территорию Молдовы в интересах Вооруженных сил Украины, и это «не может не вызывать тревогу» у местных жителей.
Речь идет о производстве компонентов для беспилотников, антидронного оборудования и систем радиоэлектронной борьбы, а также подготовке операторов беспилотников. Кроме того, как отметил Озерова, западные страны применяют в Молдавии ту же схему, которая применялась в отношении Украины.
Ранее посол обвинил Молдавию в новом витке провокаций против посольства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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