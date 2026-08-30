По его словам, западные кураторы Кишинева жаждут стратегического поражения РФ. Вооруженное столкновение с Москвой ожидается к 2030 году. Дипломат указал, что Запад уже использует территорию Молдовы в интересах Вооруженных сил Украины, и это «не может не вызывать тревогу» у местных жителей.

Речь идет о производстве компонентов для беспилотников, антидронного оборудования и систем радиоэлектронной борьбы, а также подготовке операторов беспилотников. Кроме того, как отметил Озерова, западные страны применяют в Молдавии ту же схему, которая применялась в отношении Украины.

Ранее посол обвинил Молдавию в новом витке провокаций против посольства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

