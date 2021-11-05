Мясников предупредил о неоднозначности ситуации с увольнением работников скорой в ЕАО

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» обратил внимание на неоднозначность ситуации в связи с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области после их отказа сделать прививку от коронавируса.

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«Они же не агитируют против прививок. Они не захотели делать себе прививку. Причины разные. Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела», — сказал врач.

Также Мясников отметил, что медицинский работник, по его мнению, должен быть привит или иметь антитела от коронавируса.

«Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право», — сделал вывод телеведущий.

Ранее в городе Облучье в Еврейской автономной области уволились 27 врачей скорой помощи, сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Скорая ПомощьКоронавирусВакцинацияАлександр Мясников
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