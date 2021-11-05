Мясников предупредил о неоднозначности ситуации с увольнением работников скорой в ЕАО

«Они же не агитируют против прививок. Они не захотели делать себе прививку. Причины разные. Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела», — сказал врач.

Также Мясников отметил, что медицинский работник, по его мнению, должен быть привит или иметь антитела от коронавируса.

«Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право», — сделал вывод телеведущий.

Ранее в городе Облучье в Еврейской автономной области уволились 27 врачей скорой помощи, сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

