В Госдуме заявили, что РФ не нужны люди, которые покидают страну на фоне слухов о мобилизации

«Если они настолько не любят свою родину и куда-то уезжают, только исходя из слухов, они нам просто не нужны. Поэтому пусть уезжают», — заявил он. Депутат заверил, что у российских властей нет планов о проведении мобилизации. Соболев указал, что военкоматы всех регионов справляются с тем заданием, которое выдают из Генерального штаба по набору военнослужащих по контракту. «Поэтому такой необходимости нет на сегодняшний день», — отметил он.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим намеренно распространяет ложные сведения о якобы готовящейся в России мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

