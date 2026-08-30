Германия планирует обвинить Москву в подготовке теракта и ввести «масштабные санкции»
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовится возложить на Москву ответственность за попытку атаки беспилотника в аэропорту Лейпциг/Галле и объявить о «масштабных санкциях» против России, сообщает Politico.
По словам собеседников издания, заявление ожидается в начале следующей недели и может быть приурочено к неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Ирландии. После инцидента в Лейпциге недостаточно высылки отдельных российских дипломатов или закрытия «Русского дома» в Берлине — необходимы более жесткие меры, включая усиление ограничительных мер и расширение поставок оружия Украине.
4 августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили БПЛА с взрывчаткой. Он находился рядом с украинским военно-транспортным самолетом, который используется для перевозки военных грузов. Следствие считает, что аппарат предназначался для атаки на самолет.
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