Германия планирует обвинить Москву в подготовке теракта и ввести «масштабные санкции»

По словам собеседников издания, заявление ожидается в начале следующей недели и может быть приурочено к неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза в Ирландии. После инцидента в Лейпциге недостаточно высылки отдельных российских дипломатов или закрытия «Русского дома» в Берлине — необходимы более жесткие меры, включая усиление ограничительных мер и расширение поставок оружия Украине.

4 августа на территории аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили БПЛА с взрывчаткой. Он находился рядом с украинским военно-транспортным самолетом, который используется для перевозки военных грузов. Следствие считает, что аппарат предназначался для атаки на самолет.

