«Бумажка за деньги»: В подготовке охранников Росгвардией усмотрели корыстный умысел

По его словам, бывшим сотрудникам силовых структур, которые хотят стать охранниками, нужна только теория, так как они умеют обращаться с оружием.



«Однако бывшие сотрудники полиции, ФСБ и так далее и так все это знают. Если бы сделали для них только теорию, например, как себя вести, кого можно останавливать, за которую можно было заплатить не всю сумму, то было бы лучше. Бывшие сотрудники знают, как обращаться с оружием, как его применять. Гражданских действительно надо учить. У гражданских лиц должны быть стрельбы, их должны обучать разбирать оружие, им необходимо читать теорию, разъясняя их права и обязанности», - отметил эксперт.

Ранее Пашкин заявил НСН, что у сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников.

