«Бумажка за деньги»: В подготовке охранников Росгвардией усмотрели корыстный умысел
Бывшие сотрудники силовых ведомств, которые собираются пойти в охрану, умеют обращаться с оружием, им нужна только теория, а вот гражданских лиц необходимо обучать и теории, и практике, сказал НСН Михаил Пашкин.
Стоимость обучения будущих охранников в Росгвардии составит порядка 30-50 тысяч рублей, для бывших сотрудников силовых ведомств она должна быть ниже, сказал в эфире НСН глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин.
Росгвардия займется профильным обучением частных охранников, пишет газета «Известия». Ведомство получит полномочия по разработке и утверждению типовых программ обучения. Эксперты считают, что мера поможет усилить безопасность людей и объектов, а также более эффективно бороться с террористическими угрозами. Пашкин отметил, что на подобной инициативе Росгвардия сумеет заработать.
«По идее, будущие охранники должны обучаться не меньше месяца. Например, сотрудники полиции обучаются в центрах профессиональной подготовки порядка четырех месяцев. Думаю, будет примерно как с получением водительских прав – прежде, чем сдавать экзамен, нужно изучить теорию. Охранники отучатся, получат соответствующую бумажку. Думаю, Росгвардия и на этом неплохо заработает, ведь обучение будет стоить 30-50 тысяч рублей. А в будущем, видимо, сделают так, что люди без этой бумажки не смогут работать ни в каких охранных компаниях», - сказал собеседник НСН.
По его словам, бывшим сотрудникам силовых структур, которые хотят стать охранниками, нужна только теория, так как они умеют обращаться с оружием.
«Однако бывшие сотрудники полиции, ФСБ и так далее и так все это знают. Если бы сделали для них только теорию, например, как себя вести, кого можно останавливать, за которую можно было заплатить не всю сумму, то было бы лучше. Бывшие сотрудники знают, как обращаться с оружием, как его применять. Гражданских действительно надо учить. У гражданских лиц должны быть стрельбы, их должны обучать разбирать оружие, им необходимо читать теорию, разъясняя их права и обязанности», - отметил эксперт.
Ранее Пашкин заявил НСН, что у сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников.
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