«Подмосковье и Калуга»: Названы регионы, где особенно не хватает полицейских
На сегодняшний день из МВД в Подмосковье хотят уволиться 120 человек, а в полиции Калуги творится полный беспредел, сказал НСН Михаил Пашкин.
Глава профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаил Пашкин призвал в эфире НСН законодательно запретить начальникам МВД при переводе забирать с собой подчиненных.
Глава МВД Владимир Колокольцев ранее заявил, что в полиции количество вакантных должностей выросло до 172 тысяч. Он отметил, что в России уволился каждый второй участковый полиции. Пашкин отметил, что в Калуге и Московской области ситуация катастрофическая.
«Сейчас в Московской области, например, хотят уволиться 120 человек. Их не увольняют, пытаются всячески задержать. Они увольняются через переводы, чтобы перейти в другое место. В Калуге была история, как девочку без юридического образования, которая проработала всего год, поставили оперативным дежурным по городу. Оперативный дежурный должен знать все, он должен быть офицером с высшим образованием. В той же Калуге женщина хотела уволиться, а ей специально неправильно посчитали выслугу лет, заявив, что она должна еще два года отработать», - сказал собеседник НСН.
По его словам, решить проблему с дефицитом кадров в полиции можно, однако этому необходимо уделить должное внимание, чего сегодня не происходит.
«Нужно менять руководство МВД. Необходимо как-то на законодательном уровне запретить начальникам при переводе тащить за собой подчиненных с прошлого места работы. Нужно, чтобы новый начальник наводил порядок, нанимал местных, честных сотрудников. Такие сотрудники есть! А у нас сейчас происходит так: начальник приходит на новое место, местных замов увольняет и ставит своих, с которыми он раньше делился и так далее. Также нужно сделать обязательным публичный отчет перед руководством за каждую премию, выписанную сотрудникам», - заключил Пашкин.
Ранее Пашкин заявил НСН, что у сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников.
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