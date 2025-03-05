«Подмосковье и Калуга»: Названы регионы, где особенно не хватает полицейских

По его словам, решить проблему с дефицитом кадров в полиции можно, однако этому необходимо уделить должное внимание, чего сегодня не происходит.

«Нужно менять руководство МВД. Необходимо как-то на законодательном уровне запретить начальникам при переводе тащить за собой подчиненных с прошлого места работы. Нужно, чтобы новый начальник наводил порядок, нанимал местных, честных сотрудников. Такие сотрудники есть! А у нас сейчас происходит так: начальник приходит на новое место, местных замов увольняет и ставит своих, с которыми он раньше делился и так далее. Также нужно сделать обязательным публичный отчет перед руководством за каждую премию, выписанную сотрудникам», - заключил Пашкин.

Ранее Пашкин заявил НСН, что у сотрудников МВД России сейчас крайне мало льгот, в совокупности с низкими зарплатами это отпугивает новых сотрудников.

