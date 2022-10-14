Сотрудники военкомата задержали российского пилота прямо перед вылетом

«Мы должны были вылететь 30 сентября в 5:20 утра, но улетели лишь в 14:00 по уфимскому времени. Мы сначала прождали два часа, потом всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: “В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет”», — рассказал Вадим.

Как сообщило издание mkset.ru, повестка капитану воздушного судна пришла во время его нахождения дома, однако пилот не явился в военкомат и скрыл информацию о получении повестки. Пресс-служба авиакомпании отказалась комментировать инцидент.

Ранее стало известно о жалобах россиян на «облавы» на призывников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

