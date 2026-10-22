Более 40 тысяч задержаний: В Росгвардии Подмосковья рассказали об успехах за 2026 год

Росгвардия патрулирует территорию более трех тысяч километров, для этого ежесуточно на службу выходят 170 экипажей, рассказал в пресс-центре НСН Алексей Коротков.

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков в пресс-центре НСН рассказал, каких результатов удалось достичь подразделению за этот год, а также указал на отсутствие краж на охраняемых объектах.

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«За текущий год мы проделали большой объем работы по обеспечению общественного порядка и безопасности на массовых мероприятиях. В составе вневедомственной охраны у нас сейчас два отдела. Мы патрулируем территорию протяженностью более трёх тысяч километров: для этого ежесуточно на службу заступают 170 экипажей — в них задействовано 340 сотрудников. Сейчас вневедомственная охрана Подмосковья обеспечивает безопасность более 70 тысяч объектов различных форм собственности. Основные результаты текущего года: количество охраняемых объектов увеличилось в две тысячи раз. При этом краж на охраняемых объектах в течение года допущено не было. Наши сотрудники участвовали в охране общественного порядка при проведении более пяти тысяч массовых мероприятий на территории Московской области. С маршрутов патрулирования в дежурную часть МВД вневедомственной охраной были доставлены более 43 тысяч граждан за административные правонарушения, 136 человек — за совершение преступлений и 15 человек, находящихся в федеральном розыске», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Росгвардия испытала новый боевой лазер против беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:Московская ОбластьБезопасность

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