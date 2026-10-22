В России на 30 дней увеличат максимальный срок больничного для ухода за ребёнком

В настоящее время число оплачиваемых дней больничного составляет от 45 до 120 дней в год в зависимости от возраста и заболевания ребенка. Как отметил глава кабмина, в некоторых случаях на восстановление детям требуется больше времени, причём может не хватить даже максимального периода.

«А родителям необходимо выходить на работу, потому что выплату по временной нетрудоспособности они уже не получают. Чтобы поддержать их, увеличим на 30 дней в год каждый из периодов», — указал Мишустин.

Отмечается, что на этот же срок будет продлена и финансовая помощь.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила «Радиоточке НСН», что выдавать больничный на три дня тем, кто часто болеет, нелогично.

