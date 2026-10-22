В Росгвардии предупредили, что фото из отпуска могут стать наводкой для воров

Алексей Коротков заявил в пресс-центре НСН, что злоумышленники часто пользуются информацией из социальных сетей потенциальных жертв.

Начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков в пресс-центре НСН рассказал, что публикация в соцсетях фотографий из отпуска с геометкой может стать наводкой для грабителей.

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«Если вы уезжаете и сообщаете эту информацию неблагонадежным соседям или кому‑то на улице о том, что надолго покидаете жилище, это может привести злоумышленников к вашему дому. Кроме того, люди часто, находясь в отпуске, выкладывают фотографии с геопозицией. Вы сделали снимок и разместили его в статусе — и уже ваши подписчики знают, что вас нет дома. В процессе общения может возникать зависть из‑за того, что вы находитесь за границей, а затем эта информация доходит и до третьих лиц», — рассказал он.

Ранее Коротков рассказал в пресс-центре НСН, что участились кражи из магазинов и гипермаркетов, а вот ограбить квартиру или частный дом стало сложнее.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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