Росгидромет: Ситуация с пожарами в Сибири с каждым годом будет хуже

Угроза лесных пожаров в России с каждым годом будет все серьезней из-за глобальных климатических изменений. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко. По его словам, климатические изменения очевидны повсюду, в том числе в России. Об этом специалист рассказал после совещания о ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, которое в среду провел в Красноярске премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Яковенко отметил, что наиболее тяжелая в этом плане ситуация на севере страны. В некоторых районах Сибири температура в среднем превышает норму на 8-10 градусов.

По словам главы Росгидромета, такие климатические изменения приведут к устойчивым волнам тепла и иссушению почв. К этому нужно быть готовыми и соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее президент Владимир Путин распорядился привлечь Минобороны к борьбе с лесными пожарами.

