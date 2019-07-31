Росгидромет: Ситуация с пожарами в Сибири с каждым годом будет хуже
Угроза лесных пожаров в России с каждым годом будет все серьезней из-за глобальных климатических изменений. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко. По его словам, климатические изменения очевидны повсюду, в том числе в России. Об этом специалист рассказал после совещания о ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке, которое в среду провел в Красноярске премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
Яковенко отметил, что наиболее тяжелая в этом плане ситуация на севере страны. В некоторых районах Сибири температура в среднем превышает норму на 8-10 градусов.
По словам главы Росгидромета, такие климатические изменения приведут к устойчивым волнам тепла и иссушению почв. К этому нужно быть готовыми и соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее президент Владимир Путин распорядился привлечь Минобороны к борьбе с лесными пожарами.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Минске согласовали «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганская
- Медведев поручил правительству дополнительно профинансировть тушение лесных пожаров
- МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17
- Медведев предложил пересмотреть нормативы зон тушения пожаров
- В США проголосовали за санкции против «Северного потока – 2»