Специалист прочитал по губам, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Американский лидер Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону присутствовать при разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает The Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.

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Речь идет о церемонии прощания с папой римским. «Ты здесь неправ, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь», – заявил Трамп.

После разговора с Трампом в Ватикане Зеленский поехал к французскому коллеге Макрону, чтобы рассказать подробности беседы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийФранцияЭммануэль МакронСШАДональд Трамп

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