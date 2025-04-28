Специалист прочитал по губам, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Речь идет о церемонии прощания с папой римским. «Ты здесь неправ, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь», – заявил Трамп.

После разговора с Трампом в Ватикане Зеленский поехал к французскому коллеге Макрону, чтобы рассказать подробности беседы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

