Тушить сибирские пожары приказано армии

Армия привлечена к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Такое распоряжение отдал Владимир Путин после доклада министра по чрезвычайным ситуациям. Площадь лесных пожаров в России уже превысила три миллиона гектаров на территории 11 регионов. Особенно сложная ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и в Бурятии – в этих регионах введен режим чрезвычайной ситуации. В Красноярский край уже направлена авиагруппировка Минобороны. В ее составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами. Дым от пожаров накрыл несколько областей России и Казахстана и дошел до Монголии.

Рекомендации для жителей российских регионов, окутанных смогом от лестных пожаров, выпустил Минздрав. Людям, которые живут в зонах задымления, советуют сократить физическую активность, в том числе сократить рабочий день тем, чья деятельность сопряжена со значительными нагрузками. Как следует из сообщения ведомства, лучше всего покинуть зону задымления, особенно это касается детей, пожилых и ослабленных людей. При отсутствии такой возможности рекомендуется меньше выходить на улицу, особенно утром, когда концентрация дыма наиболее высокая. При сильном задымлении следует носить защитные маски и увлажнять их, а также отказаться от спиртного, газировки и жирной пищи, максимально ограничить курение. Между тем, врач-иммунолог Георгий Викулов заявил в пресс-центре НСН, что крупномасштабные пожары способны нанести непоправимый вред здоровью людей:

«Это могут быть безвозвратные повреждения с развитием фиброза, пневмосклероза легочной ткани даже у молодых людей».

Последствия лесных пожаров в Сибири могут оказаться катастрофическими для всей планеты. Как заявили представители Всемирной метеорологической организации, дым и продукты сгорания, в частности, сажа и пепел, оседая на лед, затемняют его и таким образом уменьшают отражательную способность. На поверхности задерживается больше тепла, что ускоряет таяние арктических ледников и вечной мерзлоты. При этом выделяются дополнительные объемы парниковых газов, влияющих на изменение климата. В долгосрочной перспективе это чревато еще более сильными пожарами.

Причинами возникновения лесных пожаров в Сибири предложено считать сухие грозы. Во всяком случае, такое объяснение выдвинул накануне на совещании у премьер-министра глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Между тем, есть и другие версии, в частности, о рукотворном характере бедствия. Так, политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире НСН высказывал предположение о возможных попытках замаскировать таким образом следы незаконных вырубок леса.

