Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского
Третий стул на встрече американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским перед церемонией похорон папы римского предназначался для переводчика, сообщает Telegraph.
По данным издания, в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет. Источник газеты заявили, что лидер Франции Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую.
На видео, которое обнародовал Белый дом, видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо Трампа и Зеленского в зале был и французский президент. Позже осталось только два стула.
Ранее специалист прочитал по губам, что Трамп сказал Макрону в Ватикане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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