Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского

По данным издания, в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет. Источник газеты заявили, что лидер Франции Эммануэль Макрон способствовал разговору Трампа и Зеленского, якобы побудив последнего поговорить с главой Белого дома напрямую.

На видео, которое обнародовал Белый дом, видно, что изначально стояло три стула, при этом, помимо Трампа и Зеленского в зале был и французский президент. Позже осталось только два стула.

Ранее специалист прочитал по губам, что Трамп сказал Макрону в Ватикане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

