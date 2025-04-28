СМИ: За ВС России в Донбассе воюет отряд бывших офицеров Франции

Отряд добровольцев из Франции воюет против Вооруженных сил Украины на Донбассе, сообщает телеканал «Россия 1».

Рогов заявил, что бойцы не сталкивались с западным спецназом в зоне СВО

Он носит название «Нормандия-Неман» и воюет под красным флагом с леопардами и белой молнией. Как заявил один из добровольцев, русские и французы должны вместе бороться против «дегенеративных идей» Запада, которые морально разрушают Запад.

Ранее стало известно, что участие в СВО приняли более 28,5 тысячи казаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская Армия

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