СМИ: За ВС России в Донбассе воюет отряд бывших офицеров Франции

Он носит название «Нормандия-Неман» и воюет под красным флагом с леопардами и белой молнией. Как заявил один из добровольцев, русские и французы должны вместе бороться против «дегенеративных идей» Запада, которые морально разрушают Запад.

Ранее стало известно, что участие в СВО приняли более 28,5 тысячи казаков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

