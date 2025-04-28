СМИ: Папа Римский Франциск перед смертью пожертвовал 200 тысяч евро на фабрику в Риме
Скончавшийся папа Римский Франциск незадолго до своей смерти потратил €200 тысяч на закрытие ипотеки макаронной фабрики, работающей при тюрьме для несовершеннолетних в Риме, сообщает The Economist со ссылкой на духовное завещание священнослужителя.
Пожертвование было сделано с личного счёта понтифика. Таким образом, Франциск до своей смерти потратил почти все оставшиеся у него деньги.
Папа Римский Франциск оставил последнее зашифрованное послание в распоряжениях об организации своих похорон. По данным источника, в документе он указал на истинное место своей церкви — «на задворках общества».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru