СМИ: Папа Римский Франциск перед смертью пожертвовал 200 тысяч евро на фабрику в Риме

Пожертвование было сделано с личного счёта понтифика. Таким образом, Франциск до своей смерти потратил почти все оставшиеся у него деньги.

Папа Римский Франциск оставил последнее зашифрованное послание в распоряжениях об организации своих похорон. По данным источника, в документе он указал на истинное место своей церкви — «на задворках общества».

