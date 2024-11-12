Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства

Согласно данным, аферисты сообщают, что деньги гражданина пытаются похитить мошенники, а для пресечения преступной схемы нужно обратиться с официальным письмом в Росфинмониторинг для наделения «специальными полномочиями» определенного «сотрудника службы». Указывается, что после этого граждане, находясь под влиянием аферистов, переводят деньги.

Кроме того, для убедительности мошенники направляют своим собеседникам фотографии поддельных удостоверений сотрудников ведомства.

Ранее «Почта России» распространила предупреждение о звонках мошенников от имени госкомпании с просьбой сообщить код из смс для оформления реестра или доставки. Там особо подчеркнули, что никогда не запрашивают такие коды, передает «Радиоточка НСН».

